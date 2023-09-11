В Сбере сообщили об участии в пилотном проекте по тестированию цифрового рубля

Попов: Сбер продолжает участвовать в проекте по тестированию цифрового рубля

«Сбербанк» продолжает участвовать в пилотном проекте по тестированию цифрового рубля. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал на полях Восточного экономического форума. Как отмечает агентство, ранее Банк России назвал 13 банков, которые будут первыми тестировать реальные операции с цифровым рублем, при этом в список не вошли «Сбербанк» и «Тинькофф». «Процесс идет поэтапно, и мы действуем последовательно в рамках установленного процесса», — подчеркнул Попов.

Как уточняет агентство, на первом этапе будут тестироваться активные операции, в том числе открытие кошельков в цифровых рублях банкам и клиентам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. В общей сложности в тестировании начнут участвовать около 600 физических лиц и 30 юридических лиц в 11 городах России.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Операции с новой валютой можно будет проводить на специальной платформе. Как сообщал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, цифровая валюта будет доступна в России примерно к концу 2023 года.