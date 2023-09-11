Курс доллара упал ниже 96 рублей впервые с сентября

Во время торгов в понедельник, 11 сентября, курс доллара снизился и упал ниже 96 рублей. Это произошло впервые с начала сентября, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро опустился ниже 103 рублей.

Ранее в начале торгов курс американской валюты опускался ниже 97 рублей, евро стоил дешевле 104 рублей. В разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук Николай Кульбака предположил, что, вероятнее всего, в ближайшее время рубль ждет тренд на ослабление. «Я считаю, что рубль будет колебаться, и эти колебания будут как в ту, так и в другую сторону. Общий тренд, скорее всего, будет на ослабление, но этот тренд будет очень сильно зависеть от конкретных условий в стране, поэтому, вероятнее всего, мы увидим как взлет, так и падение», — прокомментировал эксперт.

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. Недавнее падение курса было связано с «довольно серьезным» снижением цен на российскую нефть и восстановлением импорта в Россию на фоне налаживания новых торговых потоков, объяснил помощник Путина.