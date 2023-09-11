Экономист высказался о будущем курса рубля

Экономист Кульбака заявил о тренде на ослабление рубля

Вероятнее всего, в ближайшее время рубль ждет тренд на ослабление, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. Прогнозом по курсу национальной валюты он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Утром 11 сентября курс доллара на Московской бирже опустился ниже 97 рублей, курс евро снизился до 104 рублей.

Говорить об укреплении рубля на основании данных за один день рано, отметил экономист. «Я считаю, что рубль будет колебаться, и эти колебания будут как в ту, так и в другую сторону. Общий тренд, скорее всего, будет на ослабление, но этот тренд будет очень сильно зависеть от конкретных условий в стране, поэтому, вероятнее всего, мы увидим как взлет, так и падение», — поделился прогнозом Кульбака.

Он также обратил внимание, что сейчас правительство будет пытаться остановить падение национальной валюты. Удастся это сделать или нет, говорить сложно, потому что пока неизвестно, какие конкретно меры будут предприняты, полагает собеседник «Ленты.ру».

«Весной прошлого года падение рубля удалось остановить административными мерами, но основная проблема заключается в том, что если сейчас начать останавливать падение рубля подобными мерами, то может случиться так, что мы добьемся потери налаженных торговых контактов с другими странами. Потому что фактически у нас огромное количество торговых операций сейчас идут очень хитрыми путями, не совсем официальными каналами. Поэтому если эти каналы будут блокироваться, а администрирование приведет именно к блокированию этих каналов, это может плохо сказаться на импорте в Россию, в том числе тех товаров, которые нужны оборонной промышленности и так далее. Россия очень сильно зависит от импорта», — пояснил эксперт.

Ранее помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин сообщил, что кабмин совместно с Центробанком разрабатывает пакет мер по сдерживанию оттока капитала из России, и часть мер уже начали внедрять.

