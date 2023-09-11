Курс доллара на Московской бирже упал до 95 рублей

К завершению торгов в понедельник, 11 сентября, курс доллара упал до 95 рублей. Это произошло впервые с конца августа, свидетельствуют данные Мосбиржи. В общей сложности по итогам дня курс американской валюты снизился более чем на два рубля.

По оценкам опрошенных РБК экспертов, поддержку рублю могут оказывать словесные интервенции представителей власти, ожидаемые продажи юаней и возможная перспектива дальнейшего роста ключевой ставки.

Как говорил помощник президента Максим Орешкин, на ослабление курса российского рубля повлияло падение цен на нефть в первом полугодии 2023 года и восстановление импорта, связанное с переориентацией потоков с западных рынков на южный и восточный. По его мнению, пик ослабления рубля пройден, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары.