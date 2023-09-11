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19:23, 11 сентября 2023Экономика

Курс доллара упал до 95 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал до 95 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Blogging Guide / Unsplash

К завершению торгов в понедельник, 11 сентября, курс доллара упал до 95 рублей. Это произошло впервые с конца августа, свидетельствуют данные Мосбиржи. В общей сложности по итогам дня курс американской валюты снизился более чем на два рубля.

По оценкам опрошенных РБК экспертов, поддержку рублю могут оказывать словесные интервенции представителей власти, ожидаемые продажи юаней и возможная перспектива дальнейшего роста ключевой ставки.

Как говорил помощник президента Максим Орешкин, на ослабление курса российского рубля повлияло падение цен на нефть в первом полугодии 2023 года и восстановление импорта, связанное с переориентацией потоков с западных рынков на южный и восточный. По его мнению, пик ослабления рубля пройден, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары.

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    Платон Щукин
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