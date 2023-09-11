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12:25, 11 сентября 2023Экономика

Орешкин назвал причину снижения курса рубля

Орешкин связал снижение курса рубля с падением цен на нефть

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На ослабление курса российского рубля повлияло падение цен на нефть в первом полугодии 2023 года и восстановление импорта, связанное с переориентацией потоков с западных рынков на южный и восточный. Об этом высказался помощник президента России Максим Орешкин, пишет ТАСС.

«Это естественное следствие того, что экономика быстро растет, что уровень потребительского спроса растет, импорт тоже восстанавливался. Это, конечно же, привело к тому, что текущий счет платежного баланса стал послабее и добавил волатильности на рынке», — объяснил Орешкин.

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Согласно данным российского Минфина, за первые восемь месяцев текущего года доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа составили 4 триллиона 836 миллиардов рублей, что на 38,2 процента меньше, чем за тот же период 2022 года. При этом, по словам Орешкина, пик ослабления рубля уже пройден, а в ближайшие месяцы на российском рынке даже сформируется избыток валюты.

В середине августа совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Решение, принятое на фоне месячного ослабления курса российской валюты более чем на 10 процентов, объяснили стремлением вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.

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    Дмитрий Воронин
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