Рогов сообщил об атаке дронов-камикадзе на Энергодар
Рогов: ВСУ нанесли четыре удара по Энергодару с помощью дронов-камикадзе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи дронов-камикадзе Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.
По его словам, украинские военные нанесли не менее четырех ударов. Рогов уточнил, что два беспилотника атаковали жилой многоэтажный дом, третий ударил по паспортному столу. «Еще один взорвался буквально несколько минут назад», — говорится в сообщении.
Подробностей о разрушениях и пострадавших не приводится.
Утром 7 сентября бойцы ВСУ атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами.