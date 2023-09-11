Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 11 сентября 2023Бывший СССР

Рогов сообщил об атаке дронов-камикадзе на Энергодар

Рогов: ВСУ нанесли четыре удара по Энергодару с помощью дронов-камикадзе

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи дронов-камикадзе Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, украинские военные нанесли не менее четырех ударов. Рогов уточнил, что два беспилотника атаковали жилой многоэтажный дом, третий ударил по паспортному столу. «Еще один взорвался буквально несколько минут назад», — говорится в сообщении.

Подробностей о разрушениях и пострадавших не приводится.

Утром 7 сентября бойцы ВСУ атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

    СБУ обвинили в вербовке белорусов для совершения терактов

    Пассажир столичного метро спустился на рельсы и попал на видео

    Врач рассказал о последствиях привычки хрустеть шеей

    В США высказались по поводу поставок ATACMS Украине

    Рогов сообщил об атаке дронов-камикадзе на Энергодар

    В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США

    Число погибших после землетрясения в Марокко вновь выросло

    Девушка похудела на 54 килограмма с помощью простого блюда

    Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости