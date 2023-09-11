Рогов сообщил об атаке дронов-камикадзе на Энергодар

Рогов: ВСУ нанесли четыре удара по Энергодару с помощью дронов-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи дронов-камикадзе Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, украинские военные нанесли не менее четырех ударов. Рогов уточнил, что два беспилотника атаковали жилой многоэтажный дом, третий ударил по паспортному столу. «Еще один взорвался буквально несколько минут назад», — говорится в сообщении.

Подробностей о разрушениях и пострадавших не приводится.

Утром 7 сентября бойцы ВСУ атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами.