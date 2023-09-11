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20:05, 11 сентября 2023Россия

Российские бомбардировщики выполнили полет над Балтийским морем

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Балтийским морем

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Два бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Продолжительность полета составила около пяти часов, сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС).

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 10 сентября в Черном море морская авиация уничтожила три катера с десантными группами Вооруженных сил Украины. Суда следовали в направлении побережья полуострова Крым.

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