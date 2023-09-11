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16:34, 11 сентября 2023Бывший СССР

В Эстонии задумались над возможностью конфискации авто с российскими номерами

ERR: Эстония изучает документ ЕК о конфискации авто с российскими номерами

Фото: Jackson David / Unsplash

В правительстве Эстонии задумались над принятием предложения Еврокомиссии (ЕК) о конфискации авто с российскими номерами. Об этом сообщает портал ERR.

«На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией», — сообщил руководитель службы по таможенному контролю Антс Кутти.

Он отметил, что решение необходимо согласовать с соседними странами, и важно понять, как они понимают документ. «Важен принцип — если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония желает стать первой страной Европейского союза, которая в 2023 году узаконит конфискацию российских активов, попадающих под санкции.

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