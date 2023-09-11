Стало известно об уровне трития в российских водах после сброса с «Фукусимы»

Спецпредставитель президента: уровень трития в морских водах РФ не повысился

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что признаков повышения уровня трития в российских территориальных водах после начала сброса Японией радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» нет. Его слова приводит РИА Новости.

Иванов отметил, что «теоретически опасения есть, практических пока нет». «Никаких признаков, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет», — цитирует агентство специального представителя.

Сброс воды с атомной электростанции начался 24 августа. Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Исключение составил лишь тритий, при этом японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. Если радиационный фон превысит норму, сброс жидкости обещали прекратить.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) измерило уровень трития после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Проведенный независимый анализ воды у берега океана подтвердил данные оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO) и министерства окружающей среды Японии. Концентрация трития норму не превышает.