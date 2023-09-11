В ДНР заявили об укреплении группировки ВСУ под Авдеевкой

Гагин: ВСУ укрепили группировку под Авдеевкой для проведения атак в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют группировку под Авдеевкой для проведения атак в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин со ссылкой на разведданные, передает ТАСС.

«Туда сейчас перекинули большое количество натовской техники, тяжелого вооружения и большое количество личного состава ВСУ. Противник готовит атаки на донецком направлении», — сказал он.

Кроме того, как утверждает Гагин, интенсивность боевых действий на указанном участке фронта серьезно выросла.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во «второй Артемовск». По его словам, в районе населенного пункта уничтожаются наиболее боеспособные подразделения украинской армии.