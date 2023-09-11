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02:16, 11 сентября 2023Россия

Губернатор сообщил о работе ПВО в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: David W Cerny / Reuters

В Яковлевском городском округе Белгородской области сработала наша система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал. «Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы», — добавил Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки по территории России с помощью беспилотников. Инцидент произошел 11 сентября около 01:20 по московскому времени.

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    Марина Совина
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