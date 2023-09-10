Легкомоторный самолет атаковал вышку сотовой связи приграничном регионе

Mash: самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи Брянской области

10 сентября в 9:00 мск легкомоторный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, серебристый А-32 украинской компании «Аэропракт» пересек российскую границу, сбросил осколочный боеприпас ВОГ на вышку в районе сел Чуровичи и Юрковичи и скрылся. Отмечается, что обошлось без разрушений на земле и пострадавших.