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23:49, 10 сентября 2023Россия

Легкомоторный самолет атаковал вышку сотовой связи приграничном регионе

Mash: самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи Брянской области

10 сентября в 9:00 мск легкомоторный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, серебристый А-32 украинской компании «Аэропракт» пересек российскую границу, сбросил осколочный боеприпас ВОГ на вышку в районе сел Чуровичи и Юрковичи и скрылся. Отмечается, что обошлось без разрушений на земле и пострадавших.

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    Екатерина Подвигина
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