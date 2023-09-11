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16:13, 11 сентября 2023Россия

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти городам

Президент Путин присвоил десяти городам звание «Город трудовой доблести»

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил десяти городам звание «Город трудовой доблести». Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Как следует из документа, почетное наименование было присвоено Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску.

В указе отмечается, что в годы Великой Отечественной войны жители этих городов обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив «массовый трудовой героизм», что помогло советским войскам в достижении победы.

В 2022 году Путин присвоил это почетное наименование Луганску, Якутску, Норильску, Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску и Орску.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года. Его целью является увековечивание памяти тружеников тыла времен Великой Отечественной войны.

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    Константин Лысяков
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