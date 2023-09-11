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15:07, 11 сентября 2023Россия

В Кремле назвали недопустимым размещение военных инфраструктур у границ России

Песков назвал недопустимым размещение военных инфраструктур у границ России

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Размещение военных инфраструктур рядом с границами России недопустимо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Его отрывок издание публикует в Telegram-канале.

«Мы должны обезопасить себя и свои грядущие поколения. Мы не можем позволить националистическому движению появится у наших границ», — сказал пресс-секретарь президента.

Он назвал позицию Москвы по вопросам размещения военных инфраструктур у границ ясной и аргументированной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сотнях военных баз США по всему миру. По его словам, ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за границей — весь мир был свидетелем того, как Вашингтон выходил из фундаментальных соглашений в сфере вооружения, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности.

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    Анастасия Шейкина
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