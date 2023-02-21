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12:32, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил о сотнях военных баз США по всему миру

Президент Путин заявил о сотнях военных баз США по всему миру

Фото: U.S. Army / Spc. Anthony Ford / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о сотнях военных баз США по всему миру. Об этом он рассказал во время выступления перед Федеральным собранием во вторник, 21 февраля. Прямая трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Я хочу подчеркнуть: ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Их сотни. Вся планета утыкана. Достаточно только взглянуть на карту», — сообщил глава государства.

По его словам, весь мир был свидетелем того, как Вашингтон выходил из фундаментальных соглашений в сфере вооружения, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности.

«В одностороннем порядке они разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете. Но зачем-то они это ведь делали», — сказал Путин.

Глава государства оглашает послание 21 февраля в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Евгения Куликова
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