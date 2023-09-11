Европе предрекли провал в решении глобальной проблемы

Bloomberg: достижение нулевых выбросов в Европе рискует сорваться из-за инфляции

Стратегия Евросоюза и Великобритании по достижению нулевого уровня объемов выбросов парниковых газов может оказаться под угрозой срыва из-за сохраняющейся в регионе высокой инфляции. О возможном провале в решении проблемы сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

В 2019-м Великобритания стала первой страной Европы, власти которой приняли закон о достижении нулевых выбросов к 2050 году. Позже ее примеру последовали другие государства региона, включая Германию. В ФРГ крайние сроки достижения климатической нейтральности наметили на 2045 год.

Однако рост цен на коммунальные услуги и продукты питания в европейских государствах рискует свести на нет усилия политиков на пути к зеленому энергопереходу, считают аналитики. На фоне высокой инфляции жителям европейских стран, в частности, станет труднее приобретать дорогие электромобили и проводить замену газовых котлов тепловыми насосами.

На этом фоне ряд депутатов Консервативной партии Великобритании потребовали от правительства отменить план поэтапного отказа от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. В ФРГ рейтинг непопулярной правой партии «Альтернатива для Германии» вырос после протестов против закона, который регулирует частичный перевод систем отопления на экологически чистую энергию.

«Согласие (по поводу достижения углеродной нейтральности — прим. «Ленты.ру») было, когда дела в экономике шли хорошо. Консенсуса стало гораздо меньше, когда экономика начала страдать от инфляции», — посетовал бывший министр энергетики Великобритании Джейкоб Рис-Могг. Соучредитель Института NewClimate Никлас Хене заявил, что добиться масштабной трансформации европейской энергосистемы можно только благодаря проведению «социально-справедливой» политики. Без учета инфляции достичь какого-либо прогресса в решении климатических задач будет крайне трудно.

В начале сентября депутаты бундестага Германии приняли закон о климатически нейтральном отоплении. Согласно его основным положениям, каждая система в стране будет на 65 процентов работать на экологически чистой энергии. В настоящее время большинство систем в стране работает на мазуте или газе, от использования которых в дальнейшем гражданам придется постепенно отказаться.