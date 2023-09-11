Apple снимет с продажи дешевый смартфон

MacRumors: Apple перестанет производить и продавать iPhone 13 mini

Компания Apple снимет с продажи один из самых доступных смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на автора Bloomberg Марка Гурмана, который на своей странице в X (бывший Twitter) рассказал, что Apple перестанет продавать iPhone 13 mini. Таким образом, компания окончательно откажется от производства дешевых 5,4-дюймовых устройств.

Гурман обратил внимание, что запасы iPhone 13 mini иссякли. На данный момент, судя по интернет-магазину Apple Store, ориентировочный срок доставки для моделей в США доходит до 6-8 недель — это означает, что устройств нет в налиии. Автор Bloomberg предположил, что Apple уберет карточку товара со своего сайта после презентации смартфонов серии iPhone 15 12 сентября.

Американская компания анонсировала первый 5,4-дюймовый смартфон — iPhone 12 mini — осенью 2020 года. Через год Apple представила iPhone 13 mini. В сентябре 2022 года корпорация выпустила вместо очередного компактного смартфона iPhone 14 Plus с увеличенной диагональю дисплея. При этом Apple оставила iPhone 13 mini в своем интернет-магазине — девайс оценили в 699 долларов, или около 68 тысяч рублей.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что осенью компания Apple снизит цены на старые смартфоны. Согласно прогнозу специалистов, популярные устройства 2022 и 2021 годов подешевеют — примерно на 100 долларов.