Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:21, 11 сентября 2023Наука и техника

Apple снимет с продажи дешевый смартфон

MacRumors: Apple перестанет производить и продавать iPhone 13 mini

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Компания Apple снимет с продажи один из самых доступных смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на автора Bloomberg Марка Гурмана, который на своей странице в X (бывший Twitter) рассказал, что Apple перестанет продавать iPhone 13 mini. Таким образом, компания окончательно откажется от производства дешевых 5,4-дюймовых устройств.

Гурман обратил внимание, что запасы iPhone 13 mini иссякли. На данный момент, судя по интернет-магазину Apple Store, ориентировочный срок доставки для моделей в США доходит до 6-8 недель — это означает, что устройств нет в налиии. Автор Bloomberg предположил, что Apple уберет карточку товара со своего сайта после презентации смартфонов серии iPhone 15 12 сентября.

Американская компания анонсировала первый 5,4-дюймовый смартфон — iPhone 12 mini — осенью 2020 года. Через год Apple представила iPhone 13 mini. В сентябре 2022 года корпорация выпустила вместо очередного компактного смартфона iPhone 14 Plus с увеличенной диагональю дисплея. При этом Apple оставила iPhone 13 mini в своем интернет-магазине — девайс оценили в 699 долларов, или около 68 тысяч рублей.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что осенью компания Apple снизит цены на старые смартфоны. Согласно прогнозу специалистов, популярные устройства 2022 и 2021 годов подешевеют — примерно на 100 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости