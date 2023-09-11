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08:27, 11 сентября 2023Силовые структуры

Вооруженный ножом россиянин из ревности напал на женщину и мужчину

На Камчатке задержали россиянина, напавшего с ножом на сожительницу и знакомого

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Камчатском крае за нападение с ножом задержали 41-летнего россиянина. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, конфликт произошел в одной из квартир Петропавловска-Камчатского. О происходящем в квартире сообщили местные жители. Как оказалось, злоумышленник приревновал 34-летнюю сожительницу к 36-летнему знакомому и напал на них. Нападавший нанес оппоненту и женщине множество ударов ножом. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. Медики доставили пострадавших в больницу.

8 сентября сообщалось, что на Сахалине россиянин застал сожительницу со знакомым и напал на него с вилкой.

Владимир Седов
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