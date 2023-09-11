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07:50, 11 сентября 2023Ценности

Популярная плюс-сайз-модель показала фигуру в купальнике

Кадр: @gemmacollins

Популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз показала фанатам фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

42-летняя телезвезда опубликовала видео, на котором она запечатлена в бассейне в купальнике с анималистичным принтом и вырезом в области декольте. Манекенщица надела солнцезащитные очки в широкой оправе и несколько золотых браслетов. Волосы она заплела в две косы, а от макияжа отказалась.

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На размещенных кадрах Коллинз высказалась о бодипозитиве и призналась, что любит себя и находится в гармонии со своим телом.

В апреле 2021 года Джемма Коллинз объявила, что сбросила 22 килограмма, и показала изменения во внешности. По словам британки, она серьезно озаботилась вопросами своего здоровья в 2019 году: с тех пор звезда старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Коллинз уточняла, что у нее не строгие диета и тренировочная программа.

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    Карина Черных
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