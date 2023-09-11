Сброс воды с «Фукусимы» сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Глава Сахалина: сброс воды с «Фукусимы-1» приводит на ум атаку на Хиросиму

Сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии приводит на ум аналогию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Три катастрофы сравнил сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, его слова передает РИА Новости.

По словам главы региона, речь идет об американских станциях, которые давно пора было вывести из строя. Когда в Европе началось сокращение атомной энергетики и часть АЭС вывели из эксплуатации, в Японии не стали этого делать, рассказал эксперт.

«Староамериканские станции попали в эту катастрофу. И такая аналогия приходит на ум: в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомное оружие, а в нашем веке — фактически взорвали мирные атомные объекты тоже американцы, а теперь сливают воду в Тихий океан. Надо дружить с Россией больше и тогда будет больше успехов у японцев», — заявил Лимаренко.

Япония 24 августа начала сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1». Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. Если радиационный фон превысит норму, сброс обещали прекратить.