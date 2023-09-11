В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

Зампред ЦБ Гузнов: идея о лимите на вывод средств в рублях требует обсуждения

Идея главы ВТБ Андрея Костина по введению лимита по сумме вывода за границу рублей требует обсуждения. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Он отметил, что в данном вопросе «речь идет об определенной оценке движения капитала», когда рубли уходят за границу, затем возвращаются в Россию и идут на биржу. Таким образом, «валюта выкупается и уходит за рубеж», отметил Гузнов. Однако в настоящее время до конца не ясно, насколько этот механизм действительно задействован.

Ранее президент, председатель ВТБ Андрей Костин предложил ввести аналогичный ограничениям на перевод валюты порог в 100 миллионов рублей на вывод за рубеж средств в рублях. Глава финансовой организации считает, что таким образом удастся стабилизировать рубль, а также убрать «лазейки» для спекулянтов.

«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — сообщил он.

Ранее также Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 года. Меры необходимы в связи с продлением действий санкций в отношении России.