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12:32, 11 сентября 2023Экономика

В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

Зампред ЦБ Гузнов: идея о лимите на вывод средств в рублях требует обсуждения

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Идея главы ВТБ Андрея Костина по введению лимита по сумме вывода за границу рублей требует обсуждения. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Он отметил, что в данном вопросе «речь идет об определенной оценке движения капитала», когда рубли уходят за границу, затем возвращаются в Россию и идут на биржу. Таким образом, «валюта выкупается и уходит за рубеж», отметил Гузнов. Однако в настоящее время до конца не ясно, насколько этот механизм действительно задействован.

Ранее президент, председатель ВТБ Андрей Костин предложил ввести аналогичный ограничениям на перевод валюты порог в 100 миллионов рублей на вывод за рубеж средств в рублях. Глава финансовой организации считает, что таким образом удастся стабилизировать рубль, а также убрать «лазейки» для спекулянтов.

«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — сообщил он.

Ранее также Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 года. Меры необходимы в связи с продлением действий санкций в отношении России.

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    Мария Черкасова
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