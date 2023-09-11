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16:17, 11 сентября 2023Забота о себе

Перечислены опасные для здоровья привычки на кухне

HuffPost: мытье сырого мяса перед приготовлением может привести к заражению

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды, США, Кит Шнайдер призвал не мыть сырое мясо перед его приготовлением. В беседе с HuffPost он предостерег и от других опасных для здоровья привычек на кухне.

Шнайдер предупредил, что при мытье курицы или другого вида мяса увеличивается риск распространения бактерий и болезнетворных микроорганизмов по всей кухне. «Это называется перекрестное заражение. Сальмонелла, которая была на птице, при мойке попадает в вашу раковину, на кран, на столешницу», — объяснил специалист. Он добавил, что обработка водой еще и бесполезна, поскольку не уничтожает микроорганизмы, это происходит при термической обработке.

Перекрестное заражение происходит не только при мытье мяса, продолжил Шнайдер, но и при его разделке. Он рекомендовал использовать разные ножи, тарелки и разделочные доски для мяса, овощей и хлеба. Если по какой-то причине сделать это невозможно, эксперт предложил тщательно мыть приборы после работы с каждым видом продукта. «Обычные мыло и вода помогут избавиться от большинства микробов», — добавил он.

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Кроме того, Шнайдер напомнил, что не следует доставать мясо для разморозки и оставлять его на столе. Чтобы свести к минимуму риск отравлений, он посоветовал подставлять мясо под струю холодной воды, размораживать в холодильнике или в микроволновой печи.

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предупредила, что с точки зрения санитарно-гигиенических требований покупать разливное пиво небезопасно. По ее словам, это может закончиться пищевым отравлением.

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    Екатерина Улитина
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