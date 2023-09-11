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11:07, 11 сентября 2023Россия

Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

Медведев: лучше было бы приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Дипломатические отношения с Евросоюзом следует приостановить, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Своим мнением о будущем российско-европейских отношений он поделился в Telegram.

10 сентября Евросоюз запретил россиянам въезд с личными смартфонами и автомобилями.

По словам Медведева, Москве не нужно применять симметричные меры в отношении европейцев. «Мы не расисты в отличие от многих руководителей тех стран», — указал он.

Приостановка дипотношений посеяла бы панику в Европе, продолжал зампред Совбеза. «Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями», — напомнил Медведев. «Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора…» — заключил он.

Ранее Медведев предрек США новые теракты наподобие атак 11 сентября 2001 года. По его словам, риск этого возрастает из-за реализуемой Вашингтоном политики исключительности. При этом новые теракты могут быть осуществлены с помощью ядерного или биооружия, подчеркнул зампред Совбеза.

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    Алан Босиков
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