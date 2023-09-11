Получившего инвалидность в армии россиянина вызвали для вручения мобпредписания

Под Волгоградом мужчину с инвалидностью вызвали для вручения мобпредписания

В Волгоградской области мужчину с третьей группой инвалидности вызвали в военкомат для вручения мобилизационного предписания. Мужчина получает военную пенсию от Минобороны, сообщает сетевое издание V1.ru.

Россиянин стал инвалидом во время срочной службы, указано в публикации. Повестку ему принес почтальон. Издание опубликовало фотографию документа, в котором россиянина просят явиться в военный комиссариат для «вручения мобилизационного предписания, уточнения данных».

В военкомате сообщили, что вызов мужчины с инвалидностью не был ошибочным. «[Предписание] выдают человеку, который по своей военно-учетной специальности может состоять в какой-либо команде», — сказали там. При этом человек может «быть даже инвалидом, но предназначен в команду писарем или делопроизводителем», уточнили в военкомате.

Ранее в Челябинске повестки вручили на одном из городских рынков. Сотрудники военкоматов при поддержке ОМОН раздали повести мигрантам, получившим российское гражданство, но не вставшим на воинский учет.