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14:54, 11 сентября 2023Россия

Получившего инвалидность в армии россиянина вызвали для вручения мобпредписания

Под Волгоградом мужчину с инвалидностью вызвали для вручения мобпредписания

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Волгоградской области мужчину с третьей группой инвалидности вызвали в военкомат для вручения мобилизационного предписания. Мужчина получает военную пенсию от Минобороны, сообщает сетевое издание V1.ru.

Россиянин стал инвалидом во время срочной службы, указано в публикации. Повестку ему принес почтальон. Издание опубликовало фотографию документа, в котором россиянина просят явиться в военный комиссариат для «вручения мобилизационного предписания, уточнения данных».

В военкомате сообщили, что вызов мужчины с инвалидностью не был ошибочным. «[Предписание] выдают человеку, который по своей военно-учетной специальности может состоять в какой-либо команде», — сказали там. При этом человек может «быть даже инвалидом, но предназначен в команду писарем или делопроизводителем», уточнили в военкомате.

Ранее в Челябинске повестки вручили на одном из городских рынков. Сотрудники военкоматов при поддержке ОМОН раздали повести мигрантам, получившим российское гражданство, но не вставшим на воинский учет.

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    Алан Босиков
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