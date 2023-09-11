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19:57, 11 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин украл кассу с миллионом рублей и попал на видео

МВД России опубликовало видео кражи кассы в Москве, в которой был 1 млн рублей

В Москве полиция задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в краже кассового аппарата с миллионом рублей. Кража попала на видео, которое показало региональное управление МВД.

На кадрах видно, как мужчина подходит к столу с кассой, берет ее и осматривает, а потом выходит с аппаратом из здания.

Предварительно полиция установила, что москвич зашел в офис ночью через открытую дверь служебного входа, взял кассовый аппарат и скрылся. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ и заключили под стражу.

Ранее кража денег из банка в Ачинске Красноярского края попала в объектив камеры видеонаблюдения. Кассирша вынесла 22 миллиона рублей.

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