Россиянин украл кассу с миллионом рублей и попал на видео

МВД России опубликовало видео кражи кассы в Москве, в которой был 1 млн рублей

В Москве полиция задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в краже кассового аппарата с миллионом рублей. Кража попала на видео, которое показало региональное управление МВД.

На кадрах видно, как мужчина подходит к столу с кассой, берет ее и осматривает, а потом выходит с аппаратом из здания.

Предварительно полиция установила, что москвич зашел в офис ночью через открытую дверь служебного входа, взял кассовый аппарат и скрылся. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ и заключили под стражу.

Ранее кража денег из банка в Ачинске Красноярского края попала в объектив камеры видеонаблюдения. Кассирша вынесла 22 миллиона рублей.

