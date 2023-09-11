Медведев прокомментировал поражение на US Open

Медведев назвал «дерьмовым» подарком жене на годовщину поражение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале US Open-2023. Его слова приводит Youtube-канал US Open Tennis Championships.

Он отметил, что два года назад одержал победу с мыслью о том, что это отличный подарок супруге на годовщину свадьбы. Спортсмен добавил, что обычно даты соревнований меняются, однако на этот раз встреча состоялась в памятный день. «А сегодня дерьмовый [подарок]», — сказал Медведев.

В решающей встрече спортсмен встретился с Новаком Джоковичем. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу серба. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут.

Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович расположился на второй строчке. US Open проходил в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Медведев становился победителем US Open в 2021 году. Тогда он одержал победу над Джоковичем.