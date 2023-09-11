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19:13, 11 сентября 2023Россия

В Кремле порассуждали о процессе смены элит в стране

Представитель Кремля Песков заявил, что процесс смены элит не заканчивается

Фото: Vladimir Baranov / Globalookpress.com

Процесс смены элит на прошедших выборах не останавливается. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Он пояснил, что выборы прошли, несмотря на всю сложность по их объему. Представитель Кремля отметил, что работа была проделана большая, так как избирались 20 глав регионов и 20 парламентов.

«Процесс смены элит не может завершиться никогда, потому что как только он завершается, начинается застой. Это недопустимо, так что это постоянный процесс, как езда на велосипеде. Велосипед не может остановиться», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения страны и добавил, что выборы, закончившиеся 10 сентября в России, красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны.

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    Никита Абрамов
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