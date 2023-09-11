Минобороны заявило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

Минобороны: в Херсонской области уничтожен пункт управления дронами ВСУ

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам 11 сентября сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что пункт управления беспилотными летательными аппаратами был уничтожен в районе Берислава в Херсонской области. Помимо этого, на херсонском управлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, а также три автомобиля, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

Ранее ВС России уничтожили пункт управления дронами в районе Первомайского Донецкой народной республики (ДНР). Тогда же подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе Клещеевки и Веселого в Донецкой народной республике (ДНР).

По подсчетам министра обороны России Сергея Шойгу, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за месяц сбили более тысячи украинских беспилотников.