Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 11 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

Минобороны: в Херсонской области уничтожен пункт управления дронами ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам 11 сентября сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что пункт управления беспилотными летательными аппаратами был уничтожен в районе Берислава в Херсонской области. Помимо этого, на херсонском управлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, а также три автомобиля, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

Ранее ВС России уничтожили пункт управления дронами в районе Первомайского Донецкой народной республики (ДНР). Тогда же подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе Клещеевки и Веселого в Донецкой народной республике (ДНР).

По подсчетам министра обороны России Сергея Шойгу, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за месяц сбили более тысячи украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. Почему они могут начать протесты на улицах?

    Песков оценил отношения России и Армении

    Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

    Песков опроверг слова Блинкена о неготовности России к переговорам с Украиной

    Украина обстреляла российский регион

    В СК назвали предварительную причину смерти съевшей арбуз россиянки

    Екатерина Климова показала лицо без макияжа

    Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ в районе Работино

    ChatGPT обвинили в повышенном расходе воды

    В ЕС допустили введение санкций из-за выборов в новых регионах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости