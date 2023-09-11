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20:01, 11 сентября 2023Россия

В Кремле завили о тщетных попытках Запада раскачать обстановку в России

Песков заявил, что Запад не гнушается ничем в плане раскачивания ситуации в РФ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / Reuters

Запад не гнушается ничем в плане раскачивания обстановки внутри страны, однако их попытки тщетны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Коллективный Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри страны, но здесь он тоже не преуспел», — пояснил он.

Представитель Кремля отметил, что попытки Запада раскачать ситуацию тщетны из-за того, что в стране наблюдается высокий уровень консолидации вокруг президента России Владимира Путина.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад предпочитает не придерживаться международного права, а устанавливать свои правила. При этом, отметил он, Россия и многие другие страны мира по ним жить не хотят.

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    Никита Абрамов
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