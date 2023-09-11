Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:01, 11 сентября 2023Наука и техника

Обнаружена новая структура РНК у людей

Nature: в молекулах РНК у людей обнаружили логический вентиль

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Молекулярные биологи Университета Дьюка обнаружили новую структуру в молекуле РНК у людей, которая действует как логический вентиль и влияет на то, как будет протекать синтез белков в рибосомах. Она представляет собой шпильку, расположенную между двумя стартовыми кодонами, в результате чего повышается вероятность трансляции вышележащего стартового кодона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Молекулы матричной РНК (мРНК) представляют собой носители информации о последовательности белка, которую необходимо доставить (транслировать) из ядра, где находятся молекулы ДНК, к рибосомам, где этот белок будет синтезирован. Чтобы рибосомы правильно считывали информацию с мРНК, существуют стартовые точки в виде комбинации из трех нуклеотидов — так называемые стартовые кодоны (AUG).

Материалы по теме:
Еще нарожают Зачем персидская знать манипулировала телами своих жен
Еще нарожаютЗачем персидская знать манипулировала телами своих жен
21 июля 2016
Мой маленький плод Революционное открытие победило синдром Дауна и другие патологии еще в утробе
Мой маленький плодРеволюционное открытие победило синдром Дауна и другие патологии еще в утробе
30 марта 2016

Отдельные компоненты рибосом — рибосомальные субъединицы — собираются на молекуле мРНК и сканируют ее на наличие AUG, чтобы инициировать синтез белка. В некоторых случаях первый стартовый кодон не распознается, в результате чего сканирование продолжается до тех пор, пока не будет найдена альтернативная отправная точка. Однако если мРНК имеет шпильку — элемент вторичной структуры РНК в виде короткой двойной цепочки и одноцепочечной петли на ее конце — между двумя стартовыми кодонами, то процесс сканирования будет замедлен. В результате повысится вероятность распознавания верхнего стартового кодона (uAUG).

Открытие было сделано при изучении механизма иммунного ответа у проростков растения Arabidopsis, вызванного присутствие фрагмента elf18 бактериального белка. В этих условиях активность рибосом в вышележащих стартовых кодонах мРНК снижалась. Ученые идентифицировали ферменты РНК-хеликазы, которые участвуют в раскручивании шпилек вблизи uAUG во время иммунного ответа. Повышенные уровни этих хеликаз устраняли «пробку», на которую натыкался сканирующий преинициаторный комплекс, позволяя ему распознать альтернативный стартовый кодон, находящийся ниже. В результате мРНК транслировалась в другой белок.

Этот же логический вентиль может действовать и в клетках млекопитающих, включая человека. Исследователи внедрили шпильку ниже стартового кодона в гене ATF4, который активируется в ответ на клеточный стресс, в результате чего трансляция защитного белка ATF4 ингибировалась за счет инициации трансляции, начиная с вышележащего стартового кодона. Кроме того, в клетках рака молочной железы была выявлена мутантная форма мРНК BRCA1 с низкой трансляционной активностью ниже стартовых кодонов uAUG2 и uAUG3.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут в армию

    В Минпросвещения заявили о привлекаемых к работе в школах участниках СВО

    Доступ к мощам в Киево-Печерской лавре сделали платным

    Звезда «Семейки Аддамс» рассказала о пережитом насилии

    «Спайдер-шаурмен» с мачете в руках попал на видео в Москве

    Ким Кардашьян заметили в бикини за сотни тысяч рублей

    Власти популярного курорта Европы начали штрафовать помешанных на сексе туристов

    Российские бомбардировщики выполнили полет над Балтийским морем

    Глава СК одобрил возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи из-за взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости