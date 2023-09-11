Глава испанского футбола ушел в отставку из-за скандала с поцелуем

Луис Рубиалес подал в отставку с поста президента испанской футбольной федераци

Луис Рубиалес в Twitter объявил о том, что подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Рубиалес заявил, что после дисквалификации Международной федерацией футбола (ФИФА) он не сможет вернуться на свою должность. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы испанский футбол пострадал от скандала. «Я верю в истину и сделаю все, что в моих силах, чтобы правда восторжествовала», — добавил экс-глава испанского футбола.

26 августа ФИФА отстранил Рубиалеса за инцидент на женском чемпионата мира. Отстранение рассчитано на 90 дней.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.