В США оценили угрозу ракет ATACMS для России в случае их передачи ВСУ

Экс-морпех Берлетик: Россия уничтожит ракеты ATACMS в случае их передачи ВСУ

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas заявил, что российские войска могут с легкостью уничтожить американские дальнобойные ракеты ATACMS в случае их передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, российская армия знакома с данным типом оружия, а также может его перехватить, так как ранее сбивала ракеты HIMARS и Storm Shadow.

Берлетик отметил, что Вашингтон неоднократно публично высказывался о возможной передаче ATACMS Киеву, поэтому для Кремля это не станет неожиданностью. «Русские уже укрепились на ряде направлений. <…> Москва давно готова», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях обсудить с американским коллегой Джо Байденом поставку дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, Киев планирует получить подобный тип вооружения уже осенью.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке ВСУ ракет ATACMS.