Найден неожиданный способ поддержать здоровье мозга

Сокращения мышц живота могут способствовать поддержанию здоровья мозга, усиливая циркуляцию жидкости и выведение продуктов обмена. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Nature Neuroscience (NN).

В эксперименте на мышах ученые обнаружили, что даже обычные движения тела, сопровождающиеся напряжением мышц живота, вызывают небольшие смещения мозга внутри черепа. Эти движения оказались связаны не с дыханием или сердечным ритмом, а именно с повышением давления в брюшной полости при сокращении мышц.

Дальнейший анализ показал, что такое давление передается через сосудистую систему, соединяющую брюшную полость и позвоночник, и действует на мозг как механический импульс. В результате запускается движение жидкости, которая может помогать очищению тканей от продуктов обмена — веществ, которые образуются в процессе работы клеток и при накоплении могут мешать их нормальному функционированию.

Авторы подчеркивают, что эти механизмы могут играть важную роль в поддержании здоровья мозга. Полученные данные помогают объяснить, почему физическая активность и даже небольшие движения тела могут быть полезны для его работы и процессов естественного «очищения».

