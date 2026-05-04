Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 4 мая 2026Наука и техника

Найден неожиданный способ поддержать здоровье мозга

NN: Сокращения мышц живота способствуют поддержанию здоровья мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kostiantyn Voitenko / Shutterstock / Fotodom  

Сокращения мышц живота могут способствовать поддержанию здоровья мозга, усиливая циркуляцию жидкости и выведение продуктов обмена. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Nature Neuroscience (NN).

В эксперименте на мышах ученые обнаружили, что даже обычные движения тела, сопровождающиеся напряжением мышц живота, вызывают небольшие смещения мозга внутри черепа. Эти движения оказались связаны не с дыханием или сердечным ритмом, а именно с повышением давления в брюшной полости при сокращении мышц.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Дальнейший анализ показал, что такое давление передается через сосудистую систему, соединяющую брюшную полость и позвоночник, и действует на мозг как механический импульс. В результате запускается движение жидкости, которая может помогать очищению тканей от продуктов обмена — веществ, которые образуются в процессе работы клеток и при накоплении могут мешать их нормальному функционированию.

Авторы подчеркивают, что эти механизмы могут играть важную роль в поддержании здоровья мозга. Полученные данные помогают объяснить, почему физическая активность и даже небольшие движения тела могут быть полезны для его работы и процессов естественного «очищения».

Ранее ученые выяснили, что соединения из цитрусовых фруктов защищают мозг при ишемическом инсульте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Фон дер Ляйен назвала стратегическую ошибку Германии

    Уиткофф сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

    Захарова заявила о навязывании гражданства США детям дипломатов

    Найден неожиданный способ поддержать здоровье мозга

    Убийца ученого из «таинственного» списка ФБР отказался признать вину

    Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

    Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

    «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

    Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok