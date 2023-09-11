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10:00, 11 сентября 2023Силовые структуры

Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря

Следствие попросило продлить арест экс-замглавы Минкульта Яриловой до декабря

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Следствие попросило продлить арест бывшего замминистра культуры России Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщают Известия.

Женщину хотят оставить в СИЗО до декабря.

Ранее 29 мая сообщалось, что она признала вину в злоупотреблении полномочиями и стала сотрудничать со следствием. Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Ярилову до 16 июня. Ей предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»). Она была задержана 19 апреля в Москве.

Следствие считает, что замминистра дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

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    Екатерина Власова
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