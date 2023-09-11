На Украине экс-депутата Верховной Рады обвинили в госизмене

СБУ заочно обвинила бывшего депутата Верховной Рады Полищука в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила бывшему депутату Верховной Рады Сергею Полищуку обвинения в госизмене. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

По данным следствия, экс-депутат в эфире российского телевидения неоднократно якобы отрицал существование украинской государственности, а также «распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния».

Подозреваемого обвиняют в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и других признаков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала гражданку России по обвинению в корректировке ударов по городу Сумы. Сообщается, что женщина имеет вид на жительство на Украине и долгое время проживает в Сумах.