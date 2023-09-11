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18:16, 11 сентября 2023Россия

Сибирская язва подтвердилась у всех госпитализированных в Воронежской области

У всех 8 госпитализированных в Воронежской области подтвердилась сибирская язва

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

У всех госпитализированных с подозрением на сибирскую язву жителей Богучарского района Воронежской области подтвердилось это заболевание. Об этом сообщил неназванный представитель департамента здравоохранения региона, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя ведомства, сибирскую язву выявили в анализах всех восьмерых госпитализированных жителей района. Врачи оценивают тяжесть состояния заболевших как среднюю.

Как передается сибирская язва?

Сибирская язва не передается от человека человеку. Заразиться ей можно в случае прямого контакта с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

«Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, продолжает лечение в больнице житель Панинского района», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в августе в Панинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Впоследствии под Воронежем мужчину доставили в больницу после разделки туши больного сибирской язвой животного, также заболела его сестра.

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    Марк Леонов
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