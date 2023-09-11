69-я параллель
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18:48, 11 сентября 202369-я параллель

Северное сияние в российском регионе сняли на видео

Житель Норильска снял на видео северное сияние под Алыкелем

Северное сияние в небе недалеко от Норильска сняли на видео. Ролик публикует фотограф Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На видео видно, как ночное небо переливается насыщенным зеленым цветом. Всполохи сияния меняют траекторию движения, закручиваясь в спирали и расползаясь по небу яркими линиями.

«Съемку вел в ночь на 9 сентября под Алыкелем. Никто точно не знает, когда начнется полярное сияние, но приблизительно вычислить можно, исходя из прежних наблюдений», — рассказал Подоляк изданию «Таймырский телеграф». Россиянин уточнил, что провел на локации почти пять часов — сияние началось около половины первого ночи.

Ранее жители села Томтор Оймяконского района Якутии заметили в небе необычное солнечное гало. Редкое оптическое явление сняли на видео.

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    Варвара Родикова
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