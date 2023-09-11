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10:34, 11 сентября 2023Силовые структуры

СКР сообщил о пострадавших при нападении подростка с ножом на школу

СК: две сотрудницы школы пострадали при нападении подростка в Ростовской области

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) сообщил данные о пострадавших при нападении подростка с ножом на школу в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства рассказал, что в отдел по Неклиновскому району в восемь утра поступило сообщение о том, что 15-летний фигурант ранил двух сотрудниц школы и родственника ученика в ходе конфликта. Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Ранее в понедельник, 11 сентября, стало известно о ЧП в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. 15-летний подросток, который скрывал свое лицо за маской, напал на находившихся в школе людей.

Впоследствии сообщалось, что остановить девятиклассника удалось родителям учеников. Когда силовики приехали, подросток был уже схвачен. Отмечается, что больше всех пострадал дед, который привел внучку в первый класс — он получил пять ножевых ранений. Напавший на россиян 15-летний подросток страдает психическим заболеванием, после произошедшего у него случился приступ эпилепсии.

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    Екатерина Власова
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