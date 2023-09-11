В Москве прошел итоговый розыгрыш баллов среди голосовавших электронно

Состоялся итоговый розыгрыш «Миллиона призов» среди голосовавших электронно

В столице состоялся итоговый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования на выборах мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Розыгрыш прошел в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Призовые баллы были разыграны среди тех, кто воспользовался электронным голосованием онлайн или с помощью терминала на избирательном участке с 20:01 9 сентября до завершения выборов.

После 12:00 победители получат СМС с информацией о выигрыше и уникальным кодом участника, который необходимо активировать на сайте акции до 25 сентября включительно. Там же размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.

В трех розыгрышах победителями стали 2,3 миллиона горожан. Они получили одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Баллы можно потратить в различных столичных учреждениях — оплатить счет в ресторане, сэкономить на посещении театров и музеев, получить бонусы в аптеках и магазинах, а также пополнить карту «Тройка» или поддержать благотворительные организации.