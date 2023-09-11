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17:00, 11 сентября 2023Наука и техника

Электронные сигареты нарушили работу иммунной системы

Пары электронных сигарет нарушили работу иммунной системы

Фото: Elsa Olofsson / Unsplash

Ученые из Бирмингемского университета пришли к выводу, что увлечение вейпами может нарушить работу иммунной системы. Исследование, опубликованное в Journal of Allergy and Clinical Immunology, показало, что воздействие паров электронных сигарет подавляет активность нейтрофилов.

В ходе работы авторы взяли образцы крови у здоровых добровольцев, которые никогда не курили обычные и электронные сигареты. После чего из образцов были выделены нейтрофилы — иммунные клетки, которые уничтожают патогенные микроорганизмы и продукты распада тканей организма. Следующим этапом было воздействие на клетки 40 затяжками вейпа без ароматизатора. Согласно предыдущим исследованиям, это равно среднему ежедневному потреблению. Также часть образцов обработали парами с содержанием никотина, а часть — смесями без никотина.

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Команда обнаружила, что во всех группах нейтрофилы остались живыми, но менее работоспособными, поскольку они начинали двигаться медленнее. Этот процесс был вызван повышением уровня F-актина, который располагается внутри клеток и помогает им менять свою форму. В результате у нейтрофилов нарушалась защитная функция.

Команда предполагает, что у потребителей вейпов может быть повышенный риск респираторных заболеваний. Кроме того, нейтрофилы связаны со старением, хроническими обструктивными болезнями и с повреждением тканей, поэтому подавление активности этих клеток способно спровоцировать долгосрочные последствия для здоровья.

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    Елена Апазиди
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