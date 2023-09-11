Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:28, 11 сентября 2023Среда обитания

В России захотели построить ветряную электростанцию на средства Китая

«Ъ»: En+ хочет построить ВЭС на Дальнем Востоке для экспорта энергии в Китай

Фото: EN+ GROUP

Российская компания En+ планирует в следующем году построить экспортную ветряную электростанцию (ВЭС) на 1 гигаватт на Дальнем Востоке — проект ориентирован на экспорт в Китай до трех миллиардов киловатт электроэнергии в год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость совместного с китайской компанией China Energy объекта оценивается в 70 миллиардов долларов. КНР покроет 70 процентов суммы. «Вклад китайского партнера — это и оборудование для ветропарка по конкурентным ценам, и, конечно, финансирование», — подчеркнул глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков. По его словам, ставка проектного финансирования может составить порядка 3-4 процентов на десять лет.

Хардиков добавил, что экспорт российской электроэнергии будет востребован в провинции Хэйлунцзян. Кроме того, Китай в целом заинтересован в электроэнергии с низким углеродным следом.

Материалы по теме:
Япония сбросила в море радиоактивную воду со станции «Фукусима». Чем это угрожает людям?
Япония сбросила в море радиоактивную воду со станции «Фукусима». Чем это угрожает людям?
2 сентября 2023
Человечество рискует потерять шампанское и просекко. Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
Человечество рискует потерять шампанское и просекко.Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
5 сентября 2023

Ранее похожие проекты пытались начать другие крупные игроки, такие как «РусГидро» и «Интер РАО». Однако усилия успехом не увенчались, поскольку из-за невысоких тарифов на электроэнергию в Китае инвестиции российских компаний не окупались бы должным образом. В связи с этим En+ хочет заключить с КНР долгосрочный договор по сбыту электроэнергии. Аналитики уверены, что в случае если китайские партнеры не будут готовы существенно повысить цены, компании придется уделять особое внимание контролю над издержками.

В конце августа норвежский энергогигант Equinor открыл в стране крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию. Она позволит снабжать энергией ближайшие нефтяные и газовые платформы и сократить выбросы парниковых газов.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

    Вышел уникальный российский сериал

    В США указали на невозможность восстановления Украины

    Представитель SHAMAN раскрыл подробности о состоянии упавшей в обморок фанатки

    В российской многоэтажке в руках жителя дома взорвалась мощная петарда

    Психолог назвал первый шаг в борьбе с алкоголизмом

    Виктория Боня раскрыла секрет идеальной кожи

    В России захотели построить ветряную электростанцию на средства Китая

    Переехавший во Вьетнам россиянин пожаловался на поведение соотечественников

    На Украине ответили на отказ Германии обещать Taurus призывом не тратить время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости