Президент Венесуэлы Мадуро назвал образцовыми прошедшие в России выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал образцовыми прошедшие в России выборы. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Поздравляю народ Российской Федерации и ее президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, который был проведен с 8 по 10 сентября», — отметил политик. По его словам, прошедшее голосование показывает «демократический характер» России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения страны, и добавил, что выборы, закончившиеся 10 сентября в России, красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны.

Ранее стало известно, что в единый день голосования прошло более 4200 избирательных кампаний разного уровня, в голосовании приняли участие более 45 миллионов избирателей. Средняя явка — 43,5 процента.