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00:48, 11 сентября 2023Россия

Пушилин предложил Западу вместо поставок ВСУ дать воду Африке

Пушилин: Западу следует построить водовод в Африке вместо поставок ВСУ

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Западу должен следует построить водовод в Африке вместо поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое предложение сделал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет ТАСС.

По его мнению, миллиарды долларов, которые партнеры Киева выделяют на поставки вооружения ВСУ, можно было бы потратить на восстановление водоснабжения и строительство новых водоводов в Африке. Пушилин отметил, что такое решение могло бы спасти жизни детей.

Врио главы ДНР также добавил, что Запад прикрывается гуманитарными целями, однако становится соучастником военных преступлений, поскольку поставляемое оружие «в основной своей массе наносит ущерб в первую очередь гражданскому населению». «Но это же ложь и абсурд — не может быть оружие отправлено во имя каких-то гуманитарных составляющих», — заявил он.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет большой дальности ATACMS.

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    Марина Совина
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