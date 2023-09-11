В МИД отреагировали на мнение Запада о российских выборах

МИД: России не принципиально, что о выборах думают недруги за рубежом

Российским властям не принципиально, что о выборах думают недруги за рубежом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул — важно, «что это были наши выборы, проведенные на достойном уровне».

По словам Аскальдовича, реакция мирового сообщества важна — он уточнил, что 35 иностранных наблюдателей из 21 страны высоко оценили выборы. Оценка выборов «вчерашними западными партнерами» была предсказуема, но все равно вышла «за все разумные пределы», отметил посол.

Ранее стало известно, что в единый день голосования прошло более 4200 избирательных кампаний разного уровня, в голосовании приняли участие более 45 миллионов избирателей. Средняя явка — 43,5 процента.