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17:02, 11 сентября 2023Бывший СССР

В МИД России прокомментировали угрозу Зеленского Евросоюзу

Захарова: Зеленский доказывает «нацистскую сущность», грозя ЕС бунтами беженцев

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Угроза президента Украины Владимира Зеленского увеличить риски Запада из-за украинских беженцев после прекращения помощи доказывает «нацистскую сущность» Киева. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что Европа может столкнуться с бунтами украинских беженцев. Такую реакцию, считает он, может вызвать сворачивание западной военной помощи Украине.

«Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Зеленский для Запада — это Covid-23. Они еще хлебнут от него горя», — написала Захарова.

Тем временем в Минфине Украины назвали желаемую сумму западной помощи. В 2023 году ведомство рассчитывает получить 3,3 миллиарда долларов, а в 2024 году — 12-14 миллиардов долларов.

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