Захарова: Зеленский доказывает «нацистскую сущность», грозя ЕС бунтами беженцев

Угроза президента Украины Владимира Зеленского увеличить риски Запада из-за украинских беженцев после прекращения помощи доказывает «нацистскую сущность» Киева. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что Европа может столкнуться с бунтами украинских беженцев. Такую реакцию, считает он, может вызвать сворачивание западной военной помощи Украине.

«Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Зеленский для Запада — это Covid-23. Они еще хлебнут от него горя», — написала Захарова.

Тем временем в Минфине Украины назвали желаемую сумму западной помощи. В 2023 году ведомство рассчитывает получить 3,3 миллиарда долларов, а в 2024 году — 12-14 миллиардов долларов.