Подарок свекрови невестке в честь развода оценили в 40 миллионов рублей

The Thaiger: в Китае свекровь подарила невестке антикварную 300-летнюю чашу

Жительница Китая получила в подарок от свекрови антикварную 300-летнюю чашу стоимостью десятки миллионов рублей. Об этом сообщает The Thaiger.

Свекровь подарила 30-летней невестке старинный сосуд после того, как она развелась с ее сыном. Пожилая женщина предложила китаянке продать чашу, если у нее возникнут финансовые трудности. Поначалу невестка не задумывалась о ценности сосуда, однако через некоторое время из любопытства посетила телешоу, посвященное оценке имущества.

Эксперты, изучившие вещицу, подаренную в честь развода, выяснили, что она изготовлена из чистого нефрита в XVIII веке в период правления шестого маньчжурского правителя империи Цин Айсиньгьоро Хунли. Отмечается, что чаша, представляющая историческую и культурную ценность, хорошо сохранилась. Ее стоимость оценили в три миллиона юаней (40,1 миллиона рублей). В настоящее время остается неизвестным, планирует ли китаянка продавать древнюю чашу.

Ранее сообщалось, что в Великобритании увлекающийся кладоискательством фотограф нашел в поле древнюю чашу и продал ее за 36,4 тысячи фунтов стерлингов. По словам мужчины, сначала он принял находку за ржавое ведро.