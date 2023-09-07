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16:06, 7 сентября 2023Из жизни

Фотограф нашел в поле древнюю чашу и продал за миллионы рублей

BBC News: найденная в поле древняя чаша ушла с молотка за 36,4 тысячи фунтов

Фото: Viktor Hanacek / Picjumbo

Древняя чаша, найденная в Великобритании фотографом Крисом Уллиоттом, ушла с молотка за 36,4 тысячи фунтов стерлингов (около 4,5 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

Уллиотт увлекается кладоискательством и обнаружил чашу, когда прочесывал поле в графстве Северный Йоркшир при помощи металлоискателя. По его словам, сначала он принял ее за ржавое ведро.

На нем виднелись маленькие петли, которые все еще двигались. Я подумал, что если они все еще двигаются, то этот предмет окажется в лучшем случае викторианских времен

Крис Уллиоттфотограф

Специалисты пришли к выводу, что чаша изготовлена около тысячи лет назад и на редкость хорошо сохранилась. Уллиотт решил выставить ее на аукцион. Оценщики полагали, что находку удастся продать за 30 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей), однако финальная цена, достигнутая во время торгов, оказалась на 6,4 тысячи фунтов стерлингов (785 тысяч рублей) выше.

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Уллиотт планирует разделить прибыль от продажи с владельцем земли и потратить часть своей доли на новый фотоаппарат.

Ранее сообщалось, что в США женщина случайно купила в комиссионном магазине картину, которая оказалась пропавшей редкой иллюстрацией стоимостью до 250 тысяч долларов. Картину, которая находится в идеальном состоянии, выставили на аукцион.

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    Олег Парамонов
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