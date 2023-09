Картина из комиссионки оказалась редкой книжной иллюстрацией за миллионы рублей

Картина за четыре доллара оказалась редкой работой, стоящей 250 тысяч долларов

В США женщина случайно купила в комиссионном магазине картину, которая оказалась пропавшей редкой иллюстрацией стоимостью до 250 тысяч долларов (24 миллиона рублей). Об этом сообщает The Washington Post.

На пост американки в соцсети наткнулась искусствовед Лорен Льюис, которая занимается исследованием работ художника и книжного иллюстратора XIX-XX веков Ньюэлла Конверса Уайета. Эксперт рассказала, что чаще всего в сети попадаются подделки или работы, не имеющие отношения к Уайету. Однако на выложенной женщиной фотографии был показан оборот небольшой картины с этикеткой арт-фирмы F. Weber and Co., услугами которой пользовался художник.

Автор поста рассказала Льюис, что еще в 2017 году купила картину размером 63 на 43 сантиметра в комиссионке города Манчестер, штат Нью-Гемпшир, отдав за нее четыре доллара. Изначально она покупалась исключительно ради рамы, однако шесть лет спустя новая хозяйка заподозрила, что ценной может быть и сама работа. Именно тогда она выложила ее изображение в соцсеть. Льюис установила, что картина принадлежит кисти Ньюэлла Конверса Уайета и стоит многократно дороже четырех долларов.

Эта картина является одной из четырех иллюстраций к роману известной американской писательницы Хелен Хант Джексон «Рамона». Работы были выполнены Уайетом в 1939 году по заказу компании Little, Brown and Co. Считается, что позже картины были подарены одному из потомков Джексон, однако точно не известно, где они находились до 2017 года.

Теперь картину, которая находится в идеальном состоянии, выставили на аукцион. Эксперты считают, что за нее можно будет выручить от 150 до 250 тысяч долларов. Лорен Льюис выразила надежду, что новый владелец передаст картину в музей, чтобы она была доступна для исследователей и поклонников искусства.

