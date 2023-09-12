Среда обитания
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07:39, 12 сентября 2023Среда обитания

ЕС предупредили о нашествии уничтожающего флору, фауну и автомобили вредителя

Guardian: колонии красных огненных муравьев угрожают захватить города Европы

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Globallookpress.com

Города Европы могут захватить суперколонии красных огненных муравьев, которые способны уничтожать посевы, а также электрооборудование, в том числе повреждать автомобили. Об этой угрозе написало издание The Guardian.

Речь идет о виде Solenopsis invicta, который обладает мощным жалом. Исследователи обнаружили 88 гнезд этих муравьев в Италии, и в случае глобального потепления Европу ждет настоящее нашествие, которое угрожает вытеснить местную флору и фауну.

«Красный огненный муравей распространился через торговлю людьми из своей родной Южной Америки в Мексику, Карибский бассейн, Австралию и США, где каждый из них причиняет ущерб, оцениваемый в шесть миллиардов долларов в год», — сказано в статье. Австралия потратила почти 256 миллионов долларов на искоренение этого вида, но так и не смогла избавиться от него окончательно.

Ранее британская семья поехала в отпуск мечты в Европу и сбежала из отеля из-за тысяч тараканов. Отдых обошелся в 826 тысяч рублей.

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    Александра Синицына
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