Губернатор сообщил о повторной атаке дрона в Курской области

Курский губернатор Старовойт: ВСУ повторно атаковали Рыльск с помощью дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно за несколько часов с использованием дрона атаковали Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, новая атака также произошла на улице Ленина. «В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах», — рассказал Старовойт. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 11 сентября ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на улице Ленина в Рыльске Курской области.

7 сентября ВСУ обстреляли Курскую область, всего было зафиксировано 12 прилетов. В Гордеевке атака со стороны Украины повредила линию электроснабжения.