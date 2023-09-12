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00:35, 12 сентября 2023Россия

Губернатор сообщил о повторной атаке дрона в Курской области

Курский губернатор Старовойт: ВСУ повторно атаковали Рыльск с помощью дрона

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно за несколько часов с использованием дрона атаковали Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, новая атака также произошла на улице Ленина. «В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах», — рассказал Старовойт. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 11 сентября ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на улице Ленина в Рыльске Курской области.

7 сентября ВСУ обстреляли Курскую область, всего было зафиксировано 12 прилетов. В Гордеевке атака со стороны Украины повредила линию электроснабжения.

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    Марина Совина
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